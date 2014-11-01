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التونسيون يطردون “برنارد ليفي” خارج البلاد بعد موجه سخط عارم

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التونسيون يطردون “برنارد ليفي” خارج البلاد بعد موجه سخط عارم التونسيون يطردون “برنارد ليفي” خارج البلاد بعد موجه سخط عارم

برنار ليفي

أكدت مصادر رسمية تونسية أن رئاسة التونسية لم توجه أي دعوة إلى الفرنسي برنار هنري ليفي الذي وصل تونس يوم أمس الجمعة.

وقالت وسائل الإعلام التونسية إن ليفي سيغادر تونس غداً بعد موجة احتجاج شعبية مضيفى أن الأجهزة الأمنية تجري  تحريات لمعرفة الجهة التي وجهت له الدعوة والغرض من الزيارة.

من جهتها أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بيان أكدت فيه أن ماتمّ ترويجه عن دعوة رئيس الجمهورية لبرنار هنري ليفي لزيارة تونس لا أساس له من الصحة مطلقا”، مضيفة أن برنامج المرزوقي لايتضمن أي لقاء مع الشخصية المذكورة.

ورافقت زيارة ليفي إلى تونس موجة احتجاج على صفحات التواصل الإجتماعي وتبادل الإتهامات بين أنصار عدد من الأحزاب بالوقوف وراء دعوته إلى تونس. ­

وتجمع أمس الجمعة عدد من الرافضين لهذه الزيارة بمطار قرطاج لدى وصول ليفي، للتعبير عن احتجاجهم على ­قدومه إل­ى البلاد مرددين شعارات ضده واصفين إياه بالإرهابي.

وقد اضطر أمن المطار إلى اخراج ليفي من احدى البوابات  الخلفية حسب ما أكده بعض الصحف التونسية.

 

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