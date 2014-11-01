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النائب العام يبحث ملف استرداد الأموال المهربة في سويسرا

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النائب العام يبحث ملف استرداد الأموال المهربة في سويسرا النائب العام يبحث ملف استرداد الأموال المهربة في سويسرا

 

النائب العام

وصل النائب العام المستشار هشام بركات إلى سويسرا،  اليوم على رأس وفد قضائي، رفيع المستوى للمشاركة في المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المنعقد بالعاصمة السويسرية جنيف، بهدف التأكيد على أن مصممة على استرداد الأموال المهربة من رموز نظام مبارك.

 

وذكر بيان صادر من المنسق الإعلامي للنيابة العامة المستشار أحمد الركيب منذ قليل، أن النائب العام عقد اجتماعات مكثفة مع الوفود القضائية لعدد من الدول من بينها بريطانيا، وكندا، والكويت وألمانيا واسبانيا، ناقش خلالها جهود ونتائج العمل في ملف استرداد الأموال المنهوبة، وأنهاء طلبات الاسترداد، وتعقب حركة الأموال التي هُربت وأخفيت من خلال التعاملات المالية المشبوهة.

 

وشارك النائب العام اليوم، في الجلسة العامة الأولى لأعمال المنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المنعقد بالعاصمة السويسرية جنيف، باعتبارها إحدى أهم الآليات الدولية في ملف مساعدة دول العالم لاسترداد الأموال المهربة، وقدمت النيابة العامة –بحسب بيان صادر من المكتب الاعلامي منذ قليل-، عرضا دقيقا عن الموقف الحالي لملف استرداد الأموال وابرزت العقبات والمشاكل الفنية التي تحول دون تنفيذ طلبات الاسترداد المرسلة من مصر إلى الدول التي ظهرت بها الأموال المهربة.

وألتقى المستشار هشام بركات ووفد النيابة العامة المصرية، بالنائب العام السويسري، وتناول النقاش أهم النقاط الخاصة بملف التعاون القضائي بين البلدين، وذلك لإحراز التقدم نحو إنهاء ملف استرداد الأموال المهربة لسويسرا.

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