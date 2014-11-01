بالفيديو - إنبي يسحق صاحب أزمة الأهلي برباعية

حقق إنبي فوزا كبيرا على الأسيوطي سبورت بنتيجة 4-1 في افتتاح الجولة السابعة من الدوري المصري.

وكان الأسيوطي قد تعادل في المباراة السابقة مع الأهلي 0-0 على ملعب أسمنت أسيوط، وهي المباراة التي أشعلت أزمة كبيرة بين المارد الأحمر والاتحاد المصري لكرة القدم.

وارتقى إنبي لوصافة جدول الدوري مؤقتا برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فيما استمر الأسيوطي في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط.

سجل أهداف إنبي صلاح عاشور في الدقيقة الثانية، وأحمد شرويدة في الدقيقة 35.

وأضاف محمود فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 62، وأتم أحمد جعفر الحفل الرباعي في الدقيقة 72.

وسجل كريم مانش هدف حفظ ماء الوجه للأسيوطي في الدقيقة 81.

ظهر دفاع الأسيوطي هشا عكس مباراة الأهلي، وافتتح عاشور التسجيل لإنبي من متابعة لكرة مرتدة من مصطفى حسن حارس الأسيوطي.

وأضاف شرويدة الهدف الثاني بعدما استلم كرة طولية من علي لطفي حارس إنبي دون أدنى مضايقة من دفاع الأسيوطي، ليراوغ مصطفى حسن حارس الأسيوطي ويسكن الكرة الشباك.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمود فتحي الهدف الثالث أجمل أهداف اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تابع بها كرة مرتدة من دفاع الأسيوطي بعد ركنية لإنبي.

ثم جاء دور جعفر الذي سجل أول أهدافه في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما استلم مهاجم الزمالك السابق تمريرة رائعة من أحمد سالم صافي ليضعها باقتدار على يسار حارس الأسيوطي.

وسجل كريم مانش هدف حفظ ماء الوجه للأسيوطي بعدما استلم الكرة، ليتوغل بها داخل منطقة الجزاء ويسدد في مرمى علي لطفي.

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