أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الشناوي يؤكد جاهزيته بالمشاركة في مران الزمالك

Google+ Print
الشناوي يؤكد جاهزيته بالمشاركة في مران الزمالك الشناوي يؤكد جاهزيته بالمشاركة في مران الزمالك

شارك أحمد الشناوي حارس الزمالك في جزء من مران لاعبي الفريق الأبيض الذين خاضوا مباراة الاتحاد السكندري، رغم حصوله على راحة من الجهاز الفني.

وتعرض الشناوي للإصابة في العضلة الأمامية خلال فوز الزمالك على الاتحاد 1-0 في الجولة السادسة من الدوري المصري يوم الخميس.

ومنح الجهاز الفني الشناوي راحة من التدريبات يومي الجمعة والسبت للاطمئنان على إصابته.

ولكن الحارس الدولي حضر إلى مقر الزمالك يوم السبت، ليشارك في جزء من مران لاعبي الفريق الأبيض الذين خاضوا مباراة الاتحاد.

وخاض لاعبو الزمالك الأساسيين تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع