الشناوي يؤكد جاهزيته بالمشاركة في مران الزمالك

شارك أحمد الشناوي حارس الزمالك في جزء من مران لاعبي الفريق الأبيض الذين خاضوا مباراة الاتحاد السكندري، رغم حصوله على راحة من الجهاز الفني.

وتعرض الشناوي للإصابة في العضلة الأمامية خلال فوز الزمالك على الاتحاد 1-0 في الجولة السادسة من الدوري المصري يوم الخميس.

ومنح الجهاز الفني الشناوي راحة من التدريبات يومي الجمعة والسبت للاطمئنان على إصابته.

ولكن الحارس الدولي حضر إلى مقر الزمالك يوم السبت، ليشارك في جزء من مران لاعبي الفريق الأبيض الذين خاضوا مباراة الاتحاد.

وخاض لاعبو الزمالك الأساسيين تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.