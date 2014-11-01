ماذا ارتدت النجمات في حفل Vogue Gala في دبي ؟

بمناسبة تجربة مجلة فوغ المقامة حالياً في دبي Vogue Fashion Dubai Experience، حضرت النجمات حفل عشاء راقياً ليلة البارحة، وقد كنّ متألقات بأجمل الإطلالات.

ضمّ الحفل عدداً من النجمات العالميات، إلى جانب النجمات العربيات، حيث ظهرت النجمة إليسا بفستان أنيق ذي تفاصيل جريئة على الصدر، ناسبت إطلالتها من Philippe Plein، فيما وقع اختيار الفنانة يسرا على فستان طويل ذي كتف واحدة.

كما شاهدنا إطلالات أنيقة من المدونات الشهيرات في العالم العربي، مثل تالا السمان، التي اختارت فستاناً جميلاً بطبعات مختلفة من Burberry، و ناديا حسن، التي ظهرت بفستان أبيض ناعم في هذا الحفل.

وقد كانت العارضة الأنيقة كارولينا كوركوفا نجمة الحفل بإطلالة أنيقة ذات ألوان وطبعات جميلة، أعطت إطلالتها لمسة من الانتعاش .

شاهدي معنا ماذا ارتدت النجمات في حفل Vogue Gala ليلة البارحة، وأخبرينا رأيك.