أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصدر أمني: القبض على خلية إرهابية عائدة من سوريا على صلة بتنظيم داعش

Google+ Print
مصدر أمني: القبض على خلية إرهابية عائدة من سوريا على صلة بتنظيم داعش مصدر أمني: القبض على خلية إرهابية عائدة من سوريا على صلة بتنظيم داعش

اللواء محمد إبراهيم – وزير الداخلية

أعلن مصدر أمني، أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على خلية إرهابية مكونة من 5 عناصر عائدين من سوريا كانوا على صلة وثيقة بتنظيم داعش، وكانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية بتكليف من قيادات داعش بمصر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “ONA” إن المتهمين تم ضبطهم بمدينتي دمياط الجديدة وكفر سعد بمحافظة دمياط، وعُثر بحوزتهم على أجهزة كومبيوتر وهواتف محمولة بها صور للمتهمين أثناء تواجدهم بسوريا، ومقاطع للتدريبات التى تلقوها على يد عناصر إرهابية.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن وزارة الداخلية ستعلن بعد قليل، في بيان رسمى تفاصيل القبض على الخلية الإرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو)

ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو)

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول»

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له