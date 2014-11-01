مصدر أمني: القبض على خلية إرهابية عائدة من سوريا على صلة بتنظيم داعش

أعلن مصدر أمني، أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على خلية إرهابية مكونة من 5 عناصر عائدين من سوريا كانوا على صلة وثيقة بتنظيم داعش، وكانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية بتكليف من قيادات داعش بمصر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “ONA” إن المتهمين تم ضبطهم بمدينتي دمياط الجديدة وكفر سعد بمحافظة دمياط، وعُثر بحوزتهم على أجهزة كومبيوتر وهواتف محمولة بها صور للمتهمين أثناء تواجدهم بسوريا، ومقاطع فيديو للتدريبات التى تلقوها على يد عناصر إرهابية.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن وزارة الداخلية ستعلن بعد قليل، في بيان رسمى تفاصيل القبض على الخلية الإرهابية.