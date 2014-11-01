ننشر تفاصيل اختطاف مطربة لمسؤول ليبي

جدد المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة حبس 7 متهمين بخطف مدير مكتب وزير الاسكان الليبي 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

ووجهت اليباية العامة للمتهمين تهم الخطف والقبض والإحتجاز بدون وجه حق وذلك في التحقيقات التي أجراها أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة ومحمود حمودة وكيل النيابة.

وكشفت التحقيقات أن مطربة مغمورة وراء تدبير اختطاف المسئول الليبي الذي تخلي عن علاقتهما وحول إهتمامه الي صديقتها الحسناء واغدق عليها من أمواله وهو ما دفعها الي التفكير في طريقة للإنتقام منه والإستفادة من الثروة التي حرمت منها.

وبدأت الجريمة عندما حضر ابراهيم الزيني مدير مكتب وزير للإسكان والمرافق الليبي الي مصر واستأجر شقة إيجار جديد بالمهندسين وتردد علي أحد الملاهي الليلية التي تعرف بها علي أميرة . ع 30 سنة مطربة وارتبط بها بعلاقة عاطفية.

وتردد أنهما تزوجا عرفيا واستمرت العلاقة بينهما جيدا حتي عرفت المطربة المسئول الليبي علي صديقتها سارة . ش 26 سنة المضيفة بالملهي وتطورت العلاقة بينهما حتي انفصل عن المطربة وارتبط بصديقتها.

وبدات الغيرة والحقد يدبان في قلب المطربة عندما تحول الإهتمام بها والأنفاق ببذخ عليها الي صديقتها واستمر الحال عدة أشهر حتي هداها تفكيرها الي خطة للإنتقام بعدما شاهدت مدي ثراء المسئول الليبي فكان ملاذها طارق . ع الأردني الجنسية الذي طرحت عليه فكرتها بضرورة الاستفادة من أموال المسئول التي ينفقها علي صديقتها واتفقا سويا علي اختطافه لطلب فدية من أحد اصدقائه أو أقاربه بمصر.

ووضع المتهمون الخطة المثلي للايقاع بالضحية وصديقته حيث استعان الاردني بصديقه محمود . ج . ر 46 سنة وانتظرا حلول الساعة الواحدة صباحا اثناء خروج المسئول الليبي وصديقته من الملهي فتتبعاهما حتي وصلا الي شقة بمنطقة الهرم فحانت اللحظة لتنفيذ المخطط عندما قام المتهمان بتقييد المسئول وصديقته وتكميم افواههما وقاما بنقلهما الي شقة أخري بالهرم ايضا وكلفا كل من محمد . ع . ز 44 سنة ومحمد . م . م 26 سنة وحسين . ا ومحمد . ر . ز 29 سنة بحراستهما لحين استكمال الخطة.