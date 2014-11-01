دار الإفتاء: صيام يوم عاشوراء مستحب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم العاشر من محرم المسمى بيوم “عاشوراء” يكفر السنة التي قبله ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضافت في فتوى لها اليوم أنه يستحب صيام يوم التاسع والعاشر من شهر المحرم ، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “إذا كان العام المقبل – إن شاء الله – صمنا اليوم التاسع”، وقوله: “خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده”.

وذكرت الفتوى أنه روي في الصحيحين عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: “ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صام يومًا يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم – يعني يوم عاشوراء – وهذا الشهر، يعني رمضان”.

وأكدت الفتوى أن هذا اليوم له فضيلة عظيمة ، وحرمة قديمة ، وصومه لفضله كان معروفًا بين الأنبياء عليهم السلام ، وقد صامه نوح وموسى عليهما السلام ، فقد جاء عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال “يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء ، فصوموه أنتم ” أخرجه بقي بن مخلد في مسنده.

أ ش أ