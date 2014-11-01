محافظ دمياط يتفقد أعمال تطوير المدخل الشرقي لمدينة فارسكور

تفقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط أعمال تطوير وتوسعة المدخل الشرقي لمدينة فارسكور الجديد على التغطيات بالترعة الشرقاوية بكفر أبوعظمة بطول 240 متر واطمئن على سير الأعمال وتركيب السور الحديدي أعلى الحديقة ويعد هذا المشروع ضمن المشروعات الكبرى التي تبناها اللواء محافظ دمياط لتنمية المدن ومداخلها ويشمل المشروع أعمال التغطية والرصف والتجميل وكذلك توسعة ورصف شارع كفر ابو عظمة المؤدى للكورنيش وتوسعة الكورنيش ورصفه وتجميله حتى مساكن أم العلا بفارسكور ولتخفيف حدة الزحام عن مركز المدينة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع القنال بالمدينة وطلب من الشركة المنفذة ضبط المطابق قبل البدء فى عملية الرصف كما شهد المحافظ عمال الرصف بالبلاطات الخرسانية وشهد أيضًا أعمال الرصف بالبلاطات الخرسانية بقرية دقهلة للشوارع الضيقة أقل من 4 متر عرض بحوالى 3000 متر من إجمالى 8000آلاف متر كما استجاب المحافظ للأهالى برصف باقى الشوارع ضمن الخطة المقررة للقرية .

> وواصل المحافظ جولته لتفقد أعمال التدبيش بطريق محطة الصرف الصحى بقرية ميت الخولى عبد الله وطلب رفع الأعمدة من وسط الطريق وكذلك أعمال تأسيس الطريق كما طلب من رئيس المدينة الرفع المساحي لمنطقة تشمل أراضى أملاك الدولة حتى يمكن الفصل فى الملكيات وبيان موقف المنازل على قطعة الأرض .

> كما تفقد أعمال الإنشاءات للمشروع القومي للإسكان الاجتماعى بقرية ميت الخولىعبدالله التابع لمركز الزرقا وبإجمالي 9 عمارات والتى وصلت نسبة التنفيذ حوالى 60 % من حجم الأعمال .

> وإختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بالبلاطات الخرسانية بمدينة الروضة وطلب من المهندس المسئول بالمدينة وضع تصور لمدخل المدينة يهدف إلى تنسي وتطوير المنطقة ، ثم تفقد أعمال تطوير مدخل مدينة رأس البر بما يتناسب مع النمو الحضارى لهذه المدينة والمقرر إفتتاحه غدًا الأحد .