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بيلجريني: مانشستر سيتي لم يستطع شراء دي ماريا

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بيلجريني: مانشستر سيتي لم يستطع شراء دي ماريا بيلجريني: مانشستر سيتي لم يستطع شراء دي ماريا

أكد مانويل بيلجريني المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه لم يستطع تحمل تكلفة مواطنه أنخيل دي ماريا جناح مانشستر يونايتد الصيف الماضي عندما أراد ريال مدريد ناديه القديم بيعه.

وكان ريال مدريد قد عرض دي ماريا للبيع إلا أن قوانين اللعب النظيف المالية منعت باريس سان جيرمان من حسم الصفقة لينضم إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وقال بيلجريني في مؤتمره الصحفي "الأمر بسيط، كان لدينا تحفظات حول الأموال المنفقة في الصيف الماضي ولم نستطع دفع نفس المبلغ الذي دفعه ريال مدريد".

وأضاف "إذا سألتني هل هو لاعب جيد أم لا، هو لاعب جيد ومفيد لأي فريق".

ويلتقي غدا الأحد فريقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في دربي المدينة وقمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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