استبعاد بيكيه من قائمة برشلونة لمواجهة سلتا فيجو

برشلونة (إفي): استبعد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة المدافع جيرارد بيكيه من قائمة الفريق لمواجهة سلتا فيجو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبقرار فني أيضا تم استبعاد الحارس جوردي ماسيب والمدافعين مارتين مونتويا والبرازيلي دوجلاس بيريرا الذي حصل على إذن طبي بالعودة بعد تعافيه من الإصابة.

ويغيب للإصابة لاعب الوسط أندريس إنيستا والمدافع البلجيكي توماس فيرمايلين.

وتضم القائمة 18 لاعبا هم أندريه تير شتيجن، وكلاوديو برافو، وداني ألفيش، وخابيير ماسكيرانو، ومارك بارترا، وجيريمي ماتيو، وجوردي ألبا، وأدريانو، وسيرجيو بوسكيتس، وإيفان راكيتيتش، وتشافي هيرنانديز، ورافينيا، وسرجي روبرتو، وبدرو، ولويس سواريز، وليونيل ميسي، ونيمار، ومنير الحدادي.

ويتصدر برشلونة حاليا الليجا بـ22 نقطة بفارق الأهداف أمام سيفيليا الوصيف، وبنقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.