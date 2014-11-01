داعش يعدم حاكم التنظيم في كركوك

أفادت مصادر عراقية اليوم بأن تنظيم داعش، نفذ حكم الإعدام بحق الحاكم الشرعي للتنظيم لتورطه في سرقة الأموال التي يجنيها التنظيم في مناطق جنوب غربي كركوك.

وقالت المصادر إن تنظيم داعش قام اليوم بإعدام الحاكم الشرعي له لقضاء الحويجة المدعو أحمد عاصي وهو من القومية الكردية ويشغل هذا المنصب منذ العاشر من يونيو الماضي عقب سيطرتهم على القضاء ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد والملتقى وقد تم إعدامه وسط القضاء.

وذكرت أن سبب إعدام عاصي وهو أستاذ بكلية الزراعة بجامعة كركوك والتحق بالتنظيم بعد أحداث العاشر من يونيو، جاء بعد اكتشاف والي الحويجة الجديد الذي اختير قبل أسبوعين بدلاً من الوالي السابق الذي قتل بقصف للتحالف الدولي لمناطق جنوب غربي كركوك بوجود نقص كبير في الأموال التي يجنيها التنظيم من الجباية.