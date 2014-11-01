وزيرة الدفاع الإيطالية تغادر القاهرة

غادرت مطار القاهرة الدولي، وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتى والوفد المرافق لها، بعد زيارة لمصر استغرقت يومًا واحداً , أجريت خلالها لقاءات مع عدد من المسئولين علي رأسهم الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بحثا خلالها أوجه التعاون العسكرى بين البلدين.

وقد تناول اللقاء تبادل الرؤى المصرية والإيطالية تجاه تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ، وسبل القضاء على الإرهاب وانعكاساته على الأمن والاستقرار بالمنطقة ، كما تم التباحث حول زيادة أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالاتت .

من جانبها قدمت وزير الدفاع الإيطالي التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الأخير فى سيناء ، مؤكدة دعم الحكومة الإيطالية لمصر فى حربها على الإرهاب باعتبارها أحد القوى الرئيسية والفاعلة فى منطقة الشرق الأوسط .

كما أعرب القائد العام عن اعتزازه بالروابط والعلاقات القوية التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين ، والمواقف الإيطالية الداعمة للشعب المصري نحو استعادة الأمن والاستقرار والتنمية .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الإيطالي بالقاهرة.