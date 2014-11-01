زيكا وبركات الجديد يعودان لقائمة الإسماعيلي أمام الشرطة

ضم هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي الثنائي محمد زيكا ومحمد مجدي "محمد بركات الجديد" إلى قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة إتحاد الشرطة في الدوري المصري.

وكان البرازيلى قد استبعد زيكا عن مباراة الفريق الأخيرة مع إنبى، في حين غاب مجدي بسبب الإصابة.

ويثق ريكاردو بشكل كبير في مجدي، والذي شبه طريقته في اللعب بمحمد بركات نجم الأهلي والإسماعيلي المعتزل.

ويلتقي الإسماعيلي يوم الأحد فريق اتحاد الشرطة على ملعب الأخير بالعباسية، وذلك في إطار منافسات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري.

وقد استبعد المدير الفني لفريق الإسماعيلي إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق لأسباب فنيه.

وضمت القائمة 20 لاعبا:

حراسة المرمى: عصام الحضري - محمد عواد

الدفاع: محمود حمد - عبد الرحمن حسان - كريم الضو - محمود متولي - شوقي السعيد - أحمد العش - أحمد سمير فرج - بهاء مجدي

الوسط: حسنى عبد ربه - عمرو السولية - محمود عبد العزيز - محمد زيكا - عبد الحميد شبانه - محمد مجدي - أليكس لوبيز

الهجوم: جون أنطوي - ومحمد علاء - كلاتشي