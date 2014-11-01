تشكيل الأهلي - يدان بديل سليمان وغالي على مقاعد البدلاء

يبدأ موسى يدان أساسيا مع الأهلي في مواجهة دمنهور في الجولة السابعة من الدوري المصري، في موقع الموقوف وليد سليمان.

إنفوجرافيك - ماذا يفقده الأهلي بغياب عمرو جمال ووليد سليمان

الأهلي يسعى لتجاوز 5 تحديات أمام دمنهور

ويخسر الأهلي سليمان لمدة 4 مباريات، بسبب إيقافه من الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التعدي على شريف رشوان حكم مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت.

ويشارك عماد متعب في الهجوم، بجانب أحمد عبد الظاهر لتعويض المصاب عمرو جمال.

وأجرى الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني تغييرين على التشكيل الأساسي، بإشراك محمد رزق بدلا من حسام غالي.

ويظهر باسم علي العائد من الإيقاف لأول مرة بقميص الأهلي في الدوري في مركز الظهير الأيمن، ليجلس شريف حازم على مقاعد البدلاء.

كيف استفاد الأهلي وباسم علي من تأجيل مباراة الأسيوطي؟

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: سعد الدين سمير - محمد نجيب - باسم علي - صبري رحيل

خط الوسط: محمد رزق - حسام عاشور - محمود تريزيجيه - موسى يدان

خط الهجوم: عماد متعب - أحمد عبد الظاهر