نقيب الفلاحين: سنتظاهر أمام «الاتحادية» إذا نقصت المياه

«عبدالقادر»: تحويل مجرى النيل فشل سياسى لـ«مرسى» والحكومة

كتب : محمد أبوحجر منذ 11 دقيقة

محمد عبد القادر نقيب الفلاحين

هددت نقابة الفلاحين الحكومة والرئاسة بالدعوة لمظاهرات أمام مقر الحكومة وقصر الاتحادية حال نقص مياه الرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن فشل الرئيس محمد مرسى ورئيس الحكومة، هشام قنديل، فى التعامل السياسى مع أزمة بناء سد النهضة، هو ما أدى لتلك الأزمة.

وقال محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، إنهم سيدعون جموع الفلاحين لتظاهرات إذا جرى انتقاص أية قطرة مياه من المياه المخصصة لرى الأراضى، مضيفا: النيل حياة الفلاحين وستبور الأراضى حال نقص المياه، ما يهدد بأزمة غذائية الفترة المقبلة.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النقابة تهيب بجموع الفلاحين والقوى الوطنية الشريفة المخلصة لهذا الوطن أن يعلوا على خلافاتهم السياسية، ويتضامنوا فى مواجهة هذا الخطر الداهم والمتمثل فى قيام إثيوبيا بتغيير مجرى النيل الأزرق لبناء سد النهضة.

وشدد على أن العديد من الفلاحين لديهم مشاكل بالفعل فى رى محاصيلهم الزراعية، وأى نقص فى حصة مصر المائية نتيجة تحويل إثيوبيا مجرى النيل سيؤثر بالقطع على حصص المياه المخصصة للرى، مؤكدا أن تحويل إثيوبيا مجرى النيل فشل سياسى بكل المقاييس يُسأل عنه النظام والحكومة، موضحاً أن تدهورا سيصيب مصر فى رقعتها الزراعية جراء السد، وأنهم يحملون تلك المسئولية للحكومة التى يجب أن تتحرك لوقف البناء بأية طريقة ممكنة.

وأضاف «عبدالقادر» أن الزراعة ركن أساسى من أركان الاقتصاد المصرى، وأن نقص الرى سيؤدى إلى تبوير الأراضى، وبالتالى حدوث نقص فى كمية المحاصيل الزراعية التى تنتجها مصر، ومن ثم التأثير سلباً على أمنها الغذائى، داعيا إلى الاحتكام للقانون الدولى فورا لوقف تنفيذ المشروع الذى سيلحق بمصر ضرراً كبيراً.

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