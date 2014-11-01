بدء اختبارات المتقدمين لمسابقة «30 ألف معلم» السبت المقبل

تبدأ، السبت المقبل، إختبارات اختيار 30 ألف موظف لشغل وظيفة معلم، والتى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، بنظام الاختبارات الإليكترونية.

وقد صرح وزير التربية والتعليم – فى وقت سابق – أن الاختبارات عبارة عن اختبارين فقط، أولهما، في التخصص وبعد النجاح فى التخصص، يتم عمل امتحان آخر في قدرات الكمبيوتر.

> وأشار «أبوالنصر» إلى أنه في حال نجاح عدد أكبر من ال«30 ألف معلم»، سيتم عمل اختبارات تصفية آخرى في نفس مواد التخصص، موضحا أنه ستستمر التصفية حتى يتم اختيار العدد المناسب، على أن يتم الفرز والتصفية فى مدة لا تتجاوز أسبوعين.

وأضاف: أن «المعلم سيتم تعيينه على مرتب أساسي 425 جنيها، على أن يصل بعد حافز الإثابة والامتحانات وغيرها إلى ما يقارب 1600 جنيه، كما سوف يتم تعيينه على درجة معلم بعد مرور 3 سنوات».