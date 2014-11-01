عدد وفيات إيبولا يقترب من 5 آلاف

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس ارتفاع عدد وفيات إيبولا إلى 4951 شخصا من بين13567 أصيبوا بالفيروس في ثماني دول، في حين تبين أن عدد حالات الإصابة في غينيا كان أقل مما يعتقد.

ويعكس هذا الرقم زيادة نسبتها 31 بالمائة منذ أن أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أرقامها السابقة، الأربعاء، بينما تراجع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بواقع 136.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في بيان من أنه “من بين الثماني مناطق الغينية والليبيرية التي تشترك في حدود مع كوت ديفوار فإن منطقة واحدة في غينيا لم تبلغ عن حالة إصابة مؤكدة أو محتملة بالفيروس المسبب لمرض إيبولا”.

وغالبية حالات الإصابة بالفيروس القاتل حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية كانت في غينيا وليبيريا وسيراليون، لكن هناك حالات إصابة متفرقة في نيجيريا والسنغال اللتين أعلنتا الآن منطقتان خاليتان من إيبولا.

ووفقا لخبراء من منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يشعرون بالقلق من أن الفيروس يمكن أن ينتشر في مالي ودول مجاورة، فإن طفلة عمرها عامان جلبت الإيبولا إلى مالي ربما خالطت ما يصل إلى 141 شخصا لكن لم يتم تتبع 57 منهم حتى الآن.