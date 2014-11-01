بالفيديو والصور ..عبور السفن بعد شق تفريعة جديدة بقناة السويس

نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط صورة واقعية لعبور السفن المارة من قناة السويس، بعد شق إحدى التفريعات بقناة الاتصال الفرعية رقم 4 ووصول المياه إليها، الأمر الذى سيؤدى إلى اختصار وقت عبور السفن وتحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية لقناة السويس عند الانتهاء من التفريعات.

وكان اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية والمشرف على مشروع قناة السويس قد أعلن فى وقت سابق عدم تأثر المجرى الرئيسى لقناة السويس بشق التفريعات الفرعية، والتى يصل عددها إلى أربع قنوات اتصال، وبالتالى تم الحفاظ على منسوب المياه . وتمتد قناة الاتصال الفرعية رقم 4 لمسافة 600 متر، ويأتى ذلك فى إطار التجهيز والاستعداد للإعلان عن افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة فى 5 أغسطس القادم، وخاصة بعد أن بلغ عدد الشركات العاملة بالمشروع 80 شركة مدنية مصرية متخصصة فى أعمال الحفر تحوى 4 آلاف و300 معدة هندسية فضلا عن الاستعداد لعمل تحالف التحدى بقناة السويس الجديدة بقيادة شركة الجرافات الإماراتية خلال شهر نوفمبر الجارى.

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