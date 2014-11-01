الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: اعتقال 57 شخصًا في الأسبوع الماضي

أكدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إنه تم خلال الأسبوع الماضي (الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2014) اعتقال 57 شخصاً من مختلف مناطق مملكة البحرين، واصفة الجمعية هذه الإعتقالات بالتعسفية، فيما خرجت 27 مسيرة سلمية في عدة مناطق بالبحرين.

وذكرت الجمعية، في رصدها الحالة الحقوقية خلال الأسبوع المذكور، أنه حدثت مداهمات لعدد من قرى البحرين، بلغت 68 مداهمة، كما أصيب عدد من المواطنين بإصابات بدنية من قبل رجال الأمن، وشهدت بعض القرى اعتداءات طائفية تمثلت في نزع الرايات الحسينية (المنصوبة بمناسبة موسم عاشوراء).

فقد ذكرت الجمعية أنه تم في الأسبوع الماضي اعتقال 57 شخصاً توزعوا على عدد من مناطق البحرين، وهم: محمد المدوب (جدحفص)، سيد مصطفى سيد حسين (سلماباد)، صادق جعفر المدلل (دار كليب)، علي يوسف مطر (دار كليب)، حسين عباس المدلل (دار كليب)، أحمد علي كاظم (دار كليب)، علي جاسم جمعة (دار كليب)، حيدر ميرزا ربيع (سترة)، قاسم أمير البصري (سترة)، جلال أمير البصري (سترة)، علي خليل السندي (سترة)، السيد حسن السيد علي (أبو قوة)، أحمد حسن (جبلة حبشي)، جعفر كريم (تم الإفراج)، محمد علي المؤذن، جعفر خليل (الديه)، مجتبى أحمد عبدالله (معامير)،

أمين معتوق (الدراز)، حبيب مبارك (جدحفص)، مجتبى أحمد عبدالله (الدير)، حسين الساري (عالي)، أمين المعتوق (تم الإفراج)، طالب احمد يوسف الحبيب (سماهيج)، عبدالهادي البلغة (مدينة حمد) تم الإفراج، منير حسين درويش (كرزكان)، ضياء سلمان (الدير)، السيد حسين مجيد عباس (الدير)، سيد علي موسى (الدير)، صالح عبد الحسين صالح (مركوبان)، مصطفى موسي عبد الكريم (مركوبان)، علي يوسف عبدالكريم (مركوبان)، أحمد يوسف عبد الكريم (مركوبان)، علي ميرزا حسن (مركوبان)، سعيد عبدالكريم (مركوبان)، محمد رضا صالح (مركوبان)، صادق جعفر صالح (مركوبان)، محمد عبد الجليل عبدالله (مهزة)، أحمد عبدالكريم فتيل (بني جمرة)، نادر عبدالكريم فتيل (بني جمرة)، حسين عبدالرضا (دمستان)، النائب السابق اسامة مهنا، محمود عبدالله (الدير)، سيد حسين فريد (المنامة)، الرادود احمد جعفر (البلاد القديم)، زهرة الشيخ (السنابس)، حسين عبدالرضا (كرزكان)، السيد احمد سيد حسين شرف (البلاد القديم)، علي خميس (النبيه صالح).

المداهمات

بلغ عدد المداهمات 68 مداهمة لعدد من قرى البحرين، هي: السنا بس، المعامير، طشان، جدحفص، شهركان، دار كليب، عالي، سترة، حيث استمرت المداهمات لمنازل المواطنين بسترة إلى اليوم الرابع على التوالي، جدحفص، دمستان، الدراز، مدينة حمد، الديه، سماهيج، بوري، دمستان، النبيه صالح، جرداب، جبلة حبشي، مدينة حمد.

27 مسيرة سلمية

بلغ عدد المسيرات السلمية التي خرجت في عدد من مناطق البحرين خلال الأسبوع الماضي 27 مسيرة، توزعت على: صدد، مقابة، المرخ، سند، الهملة، رأس الرمان، النعيم، العكر، البلاد القديم، الشاخورة، المعامير، المرخ، الهملة، كرزكان، عالي، المصلى، الدير، مهزة، نويدرات.

الإصابات

أصيب عدد من المواطنين من عدة مناطق في البلاد بالرصاص الانشطاري (الشوزن)، كما تعرض أحد المواطنين بجدحفص للاعتداء البدني المبرح من قبل أفراد قوات حفظ النظام بمعية الميليشات المدنية ما ادى إلى تعرضه لجروح واصابات متفرقة من جسمه،كما تعرض مواطنون سلميون من السنابس لاعتداء بدني من قبل قوات حفظ الأمن ما ادى الى اصابات متفرقة في عدة اماكن من اجسامهم.

وأصيب بالرصاص الانشطاري (الشوزن) مواطن من قرية سند في الوجه، وآخر من نويدارت من مسافة لا تتعدى 3 أمتار، ومواطن من قرية كرباباد، ومواطن من قرية (الدير)، وتعرض المعتقل عدنان لهجمات ميليشية مدنية بالضرب المبرح، حيث تمزقت ملابسه من شدة الضرب، وإثر ذلك تدخلت عمته لمنعهم من ضربه إلا أن أحد افراد قوات حفظ الأمن تدخل وضربها على عينها عدة ضربات بقوة ما سبب لها إصابة شديدة. وقد أغمي على والدة الشاب المعتقل بسبب ما شاهدته. مع الإشارة إلى أن والدة المعتقل تمر بظرف صحي حرج إثر إجرائها عملية جراحية صعبة.

وقد حصل اطلاق رصاص حي على مواطن من قبل دورية مدنية تابعة إلى وزارة الداخلية في قرية الخارجية بجزيرة سترة، وتم اطلاق رصاص حي على مواطن من قبل دورية مدنية نوع التيما رصاصية الون في قرية طشان.

العقاب الجماعي

استمرار اغلاق مدخل قرية (الدير) الرئيسي عن ما يقارب (83) يوماً ما يعطل حركة المرور ويحد حرية الحركة، كما توجد حواجز اسمنتية في بعض طرقات القرية، واستهدفت قوات حفظ الأمن مع مليشيات امنية مساء الخميس (23 اكتوبر الماضي) عدداً من مواطني قرية (الهملة) بعملية تحقيق في الشارع وكان استجوابهم عن مطلوبين حيث تم اخذ ارقام هواتفهم وتهديدهم لتحديد مكان المطلوبين خلال 24 ساعة، كما قام احد عناصر الامن بتصوير احد المواطنين وهو يدلي بادعاء بانه احد المتعاونين مع جهاز الاستخبارات الامنية تحت تهديد السلاح.

وفي مساء الجمعة (24 اكتوبر 2014) تم إطلاق الرصاص الحي من إحدى نوافذ سيارة (لاند كروز) بيضاء اللون وهي تابعة لوزارة الداخلية ب على المواطنين بالقرب من محل تجاري (مركز القبائل التجاري) لم يسفر عن اي اضرار. كما كانت توجد نقطة تفتيش تعطل حركة السير بين قرية سار باتجاه قرية الدراز، كما داهمت قوات حفظ الامن منزل المقتول (محمد يعقوب) في جزيرة سترة مركوبان حيث تم تسليم احضارية لاحد ابنائهم وتعد هذه المداهمة الثانية خلال ايام بسيطة حيث شملت تحطيم محتويات المنزل وسرقة الأجهزة الالكترونية.