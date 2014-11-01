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وصول أسعار الذهب والفضة إلى أدنى مستوى منذ 2010

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وصول أسعار الذهب والفضة إلى أدنى مستوى منذ 2010 وصول أسعار الذهب والفضة إلى أدنى مستوى منذ 2010

أرشيفية

هبطت الذهب والفضة، الجمعة، إلى أدنى مستوياتهما منذ عام 2010 مع صعود الدولار وأسواق الأسهم في أعقاب جولة جديدة من إجراءات التيسير الكمي لبنك اليابان المركزي وبيانات قوية عن الاقتصاد الأميركي.

ووجد الدولار دعما في بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي القوية والخطوة المفاجئة التي اتخذها بنك اليابان المركزي لتوسيع برنامجه للتيسير الكمي وهو ما أدى إلى تراجع الين.

ونزل في المعاملات الفورية ما يصل إلى 3% إلى 1161.25 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوى له منذ يوليو تموز عام 2010.

وتسارعت خسائر المعدن الأصفر بعد إعلان بنك اليابان قراره المفاجئ الذي دفع الدولار إلى أعلى مستوياته في الجلسة، وبحلول الساعة 19:57 بتوقيت غرينتش سجل سعر الذهب 1171.71 دولار منخفضا 2.25%.

وانخفض سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة في بورصة كومكس عند التسوية 2.25% إلى 1171.60 دولار للأوقية.

وهبط سعر الفضة حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية نحو 4% إلى 15.76 دولار للأوقية، الجمعة، مسجلة أدنى مستوياتها منذ فبراير 2010.

ويتجه المعدن إلى تكبد رابع خسارة شهرية له على التوالي، إذ سجلت الفضة في أحدث تعامل عليها 16.14 دولار منخفضة 1.7%.

وتراجع البلاتين 0.7% إلى 1229.5 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1.8% إلى 788.5 دولار للأوقية.

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