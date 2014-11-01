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صالون حلاقة في لندن يرفض تخفيف شعر نجل كاميرون

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صالون حلاقة في لندن يرفض تخفيف شعر نجل كاميرون صالون حلاقة في لندن يرفض تخفيف شعر نجل كاميرون

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

جاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإبنه إلى أحد صالونات الحلاقة في لندن ليخفف شعره. لكن صاحب الصالون رفض تقديم خدمة الحلاقة لكاميرون الأبن مبررا ذلك بإنشغال العاملين بالصالون مع زبائن آخرين.

وتقدم خدمات الحلاقة عادة لرئيس الوزراء كاميرون وافراد عائلته في مقر بداون ستريت على يد مزين الشعر الشخصي المعروف في العاصمة البريطانية لينو كاربوسيرو. لكن طُلب هذه المرة من لينو أن يأتي إلى منطقة تشيبكرز اللندنية حيث تسكن عائلة رئيس الوزراء ليحلق شعر ابن ديفيد كاميرون، ولسبب ما لم يستطع تلبية هذا الطلب، مما اضطر الأب والأبن إلى التوجه لأقرب صالون حلاقة.

ومن المعروف أن تخفيف الشعر يكلف نجل كاميرون 145 دولارًا، وهناك مشاهير كثيرون يستعينون بخدمات لينو كاربوسيرو. وضمنهم بول ماكارتني وداستن هوفمن وكايلي مينوغ وغيرهم من علية المجتمع اللندني وذلك وفقًا لروسيا اليوم.

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