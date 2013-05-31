عضو بـ«اللجنة الوطنية»: التقييم أثبت تضرر مصر والسودان

نتائج التقرير: استنزاف رصيد بحيرة ناصر خلال فترة ملء السد وتبوير مليون فدان زراعى و40% عجزاً فى إنتاج الطاقة الكهرومائية

كتب : محمد أبوعمرة منذ 11 دقيقة

سد النهضة (صورة أرشيفية)

كشف الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة الوطنية لتقييم سد النهضة، عن أن النتائج النهائية للجنة الثلاثية لتقييم آثار السد جاءت فى غير صالح الجانب الإثيوبى، وهو ما يمكن استغلاله أثناء التفاوض مع الدول المانحة والبنك الدولى وإقناعها بعدم تمويل السد لتأثيره السلبى على دول المصب وتعريضه حياة الشعوب للخطر.

وأكد «الظواهرى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية ستتسلم التقرير النهائى لعمل اللجنة اليوم، وأن المعلومات الواردة من اللجنة تؤكد تضرر مصر من إنشاء السد، وأنه فى حالة الفيضان المتوسط خلال السنوات التى سيمتلئ فيها السد سيتم استنزاف رصيد بحيرة ناصر بالكامل، الذى يبلغ 74 مليار متر مكعب، وفى حالة الجفاف ستكون النتائج شديدة الخطورة على الزراعات، بما يؤدى إلى بوار ما لا يقل مليون فدان زراعى.

وبالنسبة للكهرباء، أوضح «الظواهرى» أن التقرير كشف عن أن بناء سد إثيوبيا سيؤدى إلى توقف بعض التوربينات المولدة للكهرباء فى السد العالى، وسوف يصل العجز فى إنتاج الطاقة الكهرومائية إلى 40% لمدة 6 سنوات.

وأوضح «الظواهرى» أن الجانب الإثيوبى طالب الخبراء الدوليين المشاركين فى اللجنة بمد مهلة عمل اللجنة 3 أشهر أخرى لعدم قدرته على إثبات عدم تضرر مصر من إنشاء السد وهو ما رفضه الجانب المصرى، واعتبر أن هناك تعمداً لإضاعة الوقت بحيث تصبح مصر والسودان أمام الأمر الواقع، حيث وصلت نسبة الإنشاءات فى السد إلى 18% بعد أن تم إسناده بالأمر المباشر إلى إحدى الشركات التى يملكها المقاول الإيطإلى سالينى، ومن المقرر الانتهاء من إنشاء السد فى 2015.

وقال إن أعضاء اللجنة المصريين سيصلون إلى القاهرة اليوم ومن المنتظر تسليم التقرير إلى الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى ثم لرئيس الوزراء لبحث اتخاذ الإجراءات التفاوضية مع الجهات الدولية المانحة والجانب الإثيوبى.

يذكر أن اللجنة الثلاثية تضم عضوين من المصريين هما الدكتور خالد حسين أستاذ هندسة الرى بجامعة القاهرة والدكتور شريف المحمدى رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الرى.

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