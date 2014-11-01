مدير مستشفى طهطا بسوهاج: الاشتباه في تسمم 34 طالب بمدرسة بنى عمار.. و«التعليم» تنفي

أكد هانى كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم، إصابة طالب بمدرسة بنى عمار بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، نافيًا ما تردد عن إصابة 34 أخرين .

وأضاف أن باقى الطلاب شعروا بأعراض وهمية، بعد رؤيتهم الطالب المصاب، وأنهم جميعًا بحالة جيدة .

ومن جانب أخر، أوضح على حراز مدير مستشفى طهطا العام وصول 34 طفل وطفلة بالفرق الدراسية المختلفة بمدرسة بنى عمار الابتدائية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج للمستشفى مصابين بحالات مغص واسهال واشتباه فى تسممهم عقب تناولهم بسكوت ضمن الوجبة المدرسية.

وأضاف حراز، أن المستشفى اتخذت كل الاجراءات الطبية حيال الحالات المصابة وان جميع الحالات مستقرة ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القادمة عقب الانتهاء من اجراءات تحرير المحضر الخاص بالحالات بمعرفة مركز شرطة طهطا.

ونفي عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج تعرض عدد من طلاب مدرسة بنى عمار الابتدائية المشتركة بمدينة طهطا بحالة تسمم بعد تناولهم بسكويت خاص بالتغذية المدرسية للطلاب ، وقال انهم 4 طلاب تعرضوا لحالة مغص وليس بهم اى اعراض للتسمم .