المرصد السوري: مقتل حوالي 6 آلاف شخص الشهر الماضي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، توثيق مقتل حوالي 6 آلاف شخص جراء الاشتباكات في مختلف المدن السورية خلال أكتوبر الماضي.

وقال المرصد في بيان له اليوم إن عدد القتلى المدنيين بلغ 1064 من بينهم 251 طفلاً و112 أنثى فوق سن 18، بينما قتل 1552 من الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة والوحدات الكردية من الجنسية السورية وثلاثة من المنشقين عن قوات النظام.

وأشار المرصد إلى مقتل 1342 من الكتائب الإسلامية المقاتلة وتنظيم داعش وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، وجيش المهاجرين والأنصار وجند الأقصى، من جنسيات غير سورية.

وحسب المرصد ، قتل 876 من قوات النظام و770 من عناصر اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، والمخبرين الموالين للنظام ، و28 من مقاتلي حزب الله اللبناني ، و128 مقاتلاً من الموالين للنظام من جنسيات غير سورية غالبيتهم من الطائفة الشيعية ، فضلا عن مقتل تسعة مجهولي الهوية.