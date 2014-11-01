أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

المرصد السوري: مقتل حوالي 6 آلاف شخص الشهر الماضي

Google+ Print
المرصد السوري: مقتل حوالي 6 آلاف شخص الشهر الماضي المرصد السوري: مقتل حوالي 6 آلاف شخص الشهر الماضي

أحداث سوريا – ارشيف

 

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، توثيق مقتل حوالي 6 آلاف شخص جراء الاشتباكات في مختلف المدن السورية خلال أكتوبر الماضي.

وقال المرصد في بيان له اليوم إن عدد القتلى المدنيين بلغ 1064 من بينهم 251 طفلاً و112 أنثى فوق سن 18، بينما قتل 1552 من الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة والوحدات الكردية من الجنسية السورية وثلاثة من المنشقين عن قوات النظام.

وأشار المرصد إلى مقتل 1342 من الكتائب الإسلامية المقاتلة وتنظيم داعش وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، وجيش المهاجرين والأنصار وجند الأقصى، من جنسيات غير سورية.

وحسب المرصد ، قتل 876 من قوات النظام و770 من عناصر اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، والمخبرين الموالين للنظام ، و28 من مقاتلي حزب الله اللبناني ، و128 مقاتلاً من الموالين للنظام من جنسيات غير سورية غالبيتهم من الطائفة الشيعية ، فضلا عن مقتل تسعة مجهولي الهوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا