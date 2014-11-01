نيابة حدائق القبة تحيل متهمين بتصدير المخدرات للسعودية إلى الجنايات

أمرت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار أحمد الصواف، مدير النيابة، بإحالة خالد محمد حسين العصفور “عاطل” ، وعبد الغفور محروس المتولى “مسجل خطر مخدرات” (هارب) إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتصدير وتهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة إلى دولة السعودية عبر شركة للنقل بحدائق القبة.

البداية عندما وردت معلومات الى ضباط الادارة العامة للمخدرات تفيد بقيام عاطل ومسجل بتصدير الاقراص المخدرة عبر شركة للنقل والتجارة الى دولة السعودية بالاتفاق مع مسجل خطر هارب

> وبعمل التحريات اللازمة تم التاكد من صحة المعلومات ، وباعداد الاكمنة اللازمة تم ضبط المتهم الاول.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الاول بالاتفاق مع المتهم الثانى على تصدير وتهريب كمية كبيرة من الاقراص المخدرة الى دولة السعودية من خلال شركة الشريف للنقل الدولى بشارع بورسعيد بمنطقة الحدائق ، وقاموا بالتوجه والاتفاق مع صاحب الشركة على تصدير كمية من البضاعة دون ان يحددوا له نوعية البضاعة ، وبالفعل قام المتهمان بتحميل الكمية ولكن واجهت الشركة معوقات ادارية منعت شركة النقل من تصدير الشحنة.

فقام على اثر ذلك صاحب الشركة بالاتصال بالمتهم الاول وطلب منه ان يذهب لاستلام شحنته لوجود معوقات فى التصدير ، وعندما ذهب المتهم لاستلام شحنته ، تم عمل كمين امنى له وتم ضبطه وضبط الشحنة ، حيث تم ضبط 1900 كرتونة من الاقراص المخدر تحتوى على 890 الف قرص تيدول و955 قرص من الكبتاجون.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت احالته الى النيابة التى تولت التحقيق وامرت بضبط واحضار المتهم الهارب.