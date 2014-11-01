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استياء بين طلاب المدن الجامعية بالإسكندرية لخصم 10 جنيهات بسبب العبارات المسيئة

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استياء بين طلاب المدن الجامعية بالإسكندرية لخصم 10 جنيهات بسبب العبارات المسيئة استياء بين طلاب المدن الجامعية بالإسكندرية لخصم 10 جنيهات بسبب العبارات المسيئة

أبدى عشرات الطلاب تذمرهم من قرار إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، اليوم، بمعاقبة الطلاب الذين خالفوا القواعد واللوائح الجامعية، وكتبوا على حوائط المبنى عبارات مسيئة ضد الجامعة والإدارة بخصم 10 جنيهات من كل طالب داخل المبنى من مبلغ التأمين.

وسادت حالة من الغضب أوساط طلاب المدن الجامعية بعد قرار الإدارة بمعاقبة كافة الطلاب بالمبنى المدون عليه العبارات لعدم إعلامها بالطلاب المخالفين، وخصم الـ10 جنيهات من كل الطلاب المقيمين في المبنى.

وأكد طلاب المدينة الجامعية بنين، أن من دوّن العبارات المسيئة هم مجموعة “خنقتونا” وليس كل طلاب المبنى، متهمين الإدارة بممارسة التعنت مع الطلاب ومعاقبتهم جميعًا على فعل لم يتركبوه.

ومن جانبه قال الدكتور رشدي زهران، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن قرار الخصم جاء بعد عجز إدارة المدن الجامعية عن معرفة من خالف التعليمات ودوّن على الحوائط ورفض الطلاب الكشف عنهم لذلك قررت خصم الـ10 جنيهات من كافة الطلاب المتواجدين بالمبنى وعددهم 500 طلاب من مبلغ التأمين، لدهان الجدران من جديد.

وأضاف: أن مبلغ التأمين لكل طالب يدفع في حال تخريب الطلاب منشآت لذلك تم الخصم من هذا المبلغ، قائلا: “ليعلم الطلاب أن من أخطأ سيحاسب ولن يقبل بتخريب المنشآت”.

وأوضح، أن الطلاب خالفوا التعليمات في عدم وجود الإدارة لذلك لم يتم الإمساك بيهم، ويتم معاقبة كافة الطلاب حتى لا يتكرر هذا العمل مجددا.

 

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