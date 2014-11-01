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العراق: إجراءات أمنية مشددة تسبق إحياء يوم عاشوراء في كربلاء

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العراق: إجراءات أمنية مشددة تسبق إحياء يوم عاشوراء في كربلاء العراق: إجراءات أمنية مشددة تسبق إحياء يوم عاشوراء في كربلاء

عاشوراء – أرشيفية

أفادت مصادر في الشرطة العراقية، اليوم، بأن السلطات المحلية في كربلاء اتخذت إجراءات أمنية مشددة بمشاركة أكثر من 30 ألف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية لتأمين إحياء يوم عاشوراء الذي سيصادف الثلاثاء المقبل.

وقالت المصادر إن السلطات اتخذت تدابير أمنية لإحياء يوم عاشوراء في كربلاء حيث تم اعتبار يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية تسبق إحياء المناسبة في كربلاء فضلا عن إقامة أطواق أمنية متعددة في محيط المدينة ونشر نقاط تفتيش إضافية والاستعانة بطيران الجيش لحماية ومراقبة الأوضاع في محيط كربلاء.

وذكرت أن الخطط قيدت حركة السيارات والمركبات باستثناء السيارات المكلفة بواجبات أمنية.

وتوقعت المصادر أن يتدفق الملايين من العراقيين خلال اليومين المقبلين إلى كربلاء للمشاركة في إحياء المناسبة التي تتزامن هذا العام مع معارك كبيرة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش في مناطق متفرقة في العراق.

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