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عمومية المحامين بالسويس تقرر وقف التعامل مع ضباط الشرطة

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عمومية المحامين بالسويس تقرر وقف التعامل مع ضباط الشرطة عمومية المحامين بالسويس تقرر وقف التعامل مع ضباط الشرطة

محاكم السويس

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين فى السويس، منع التعامل مع وزارة الداخلية وضباط الشرطة سواء بمجمع النيابات والمحاكم او أقسام الشرطة ومديرية الامن لحين إشعار أخر وتحسين أسلوب تعامل ضباط الشرطة فى السويس مع المحامين.

كانت اشتباكات وقعت بين محامى وضابط شرطة يدعى ” م . أ” غير مثبت على قوة المحكمة، بسبب ومنع المحامى من الدخول، واطلق خلالها الضابط عيار نارى من سلاحه فى الهواء، وعقب ذلك تجمهر المحامين وتم التحفظ على الضابط بمكتب حرس المحكمة، إلا انه واصل استفتاز المحامين وتدخل أفراد التأمين التابعين لقوة المحكمة ووقعت اعتداءات على المحامين وتحطيم نوافذ غرفة النقابة بمجمع النيابات والمحاكم.

وعقد المحامون جمعية عمومية طارئة، برئاسة أحمد ابراهيم اقدم اعضاء مجلس النقابة، بحضور اكثر من 300 محامى، وأقرت  بوقف التعامل مع ضباط الشرطة فى السويس بجميع المنشات الشرطية، ووافق جميع المحامين فى السويس على القرار على أن يتم البدء فى تنفيذه  صباح غدا الاحد.

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