النيابة الإدارية ببني سويف تقرر وقف 10 من قيادات الطرق والكبارى عن العمل

تسلمت مديرية الطرق والكبارى ببنى سويف قرارًا من رئيس هيئة النيابة الادارية قرار بإيقاف 10 قيادات بمديرية الطرق والنقل ببني سويف، ما بين شهرين وثلاثة شهور، بسبب مخالفات مالية وإدارية من شأنها المساس بحق الدولة.وتم مجازاة المتهمين عبد العال ط.ع، مدير الحملة الميكانيكية وبالمكتب الفني حاليًا، وعلي.س.ح فني صيانة بالمديرية، بالوقف عن العمل 3 شهور مع صرف نصف الراتب خلال فترة الوقف.

وصدر القرار بوقف شهرين لكل من: “حسين.ج.أ ” مهندس مشروعات بمديرية الطرق، وأيميل ص.ب، باحث أول شؤون قانونية، ومجدي.ع.ع، فني سيارات، ومحمد.س.م، ميكانيكي، وعلي.س.م، أمين مخازن، وسمير.م.س، أمين مخازن، وحاتم.ع.م، فني مشروعات، وطه.م.م مدير مشروعات.

وأقرت المحكمة ببراءة محمد.س.أ، مراجع حسابات، ومجدي. أ، كاتب مخازن بالمديرية، وانقضاء الدعوة التأديبية لكل من مصطفى.م.س، و محمد .ن.ع للوفاة.

وأكدت المحكمة، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال المنشأة الحكومية التي يعملون بها، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وخالفوا التعليمات المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.

كانت النيابة العامة بقسم شرطة بني سويف، طلبت محاكمة بعض العاملين بمديرية الطرق والنقل بمديرية الطرق والنقل ببني سويف، تأديبيًا، بسبب ما نسب إليهم من مخالفات وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عدد من المنتفعات الخاصة، بعمل عمرات وشراء قطع غيارات لبعض السيارات التابعة للمديرية، وإرساء المناقصات على بعض الشركات بعينها، بالإضافة إلى عدم تخصصها في العمرات اللازمة ما أسفر عن وجود مخالفات مالية وإدارية.