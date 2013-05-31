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السفير المصرى بـ«أديس أبابا» للحكومة الإثيوبية: نتمسك بتعهدكم بـ«عدم الإضرار بمصالحنا»

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السفير المصرى بـ«أديس أبابا» للحكومة الإثيوبية: نتمسك بتعهدكم بـ«عدم الإضرار بمصالحنا» السفير المصرى بـ«أديس أبابا» للحكومة الإثيوبية: نتمسك بتعهدكم بـ«عدم الإضرار بمصالحنا»

كتب : أكرم سامى منذ 10 دقائق

محمد أدريس سفير بأثيوبيا

سلم محمد إدريس، السفير المصرى فى إثيوبيا، رسالة إلى المسئولين فى أديس أبابا مفادها «مياه نهر النيل مسألة ذات أهمية قصوى للشعب المصرى وحياته ومصالحه، وإن مصر تتمسك بتنفيذ الجانب الإثيوبى لتعهداته فى هذا الشأن بعدم الإضرار بأى شكل بالمصالح المائية المصرية». وقال السفير لـ«الوطن» إنه التقى عدداً من المسئولين فى وزارة الخارجية الإثيوبية، صباح أمس، وأكد لهم على الموقف المصرى من تحويل مجرى مياه النيل الأزرق، وأن هذه المسألة هامة للغاية والمساس بها وبمصالح الشعب أمر لا تقبله مصر.

وأضاف «إدريس» أن اللجنة الثلاثية من المفترض أن ترسل تقريرها اليوم «الجمعة» للجهات السياسية الفاعلة بكل دولة، ويمثل مصر فى اللجنة كل من «علاء الظواهرى وشريف المحمدى»، وانتهوا تقريباً من كتابة التقرير النهائى الذى ستتعامل المصرية والسودانية على أساسه، مع إثيوبيا فى مسألة المياه.

وأكد «إدريس» أن مصر تتمسك بتنفيذ التعهدات والالتزامات الإثيوبية فى ضوء المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين، التى بدأت بعد الثورة، وجاءت بزيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرى إلى إثيوبيا، وما تلاها من زيارات شعبية أخرى، لافتاً إلى أن «الخارجية» الإثيوبية أكدت له خلال لقائه بالمسئولين أن أديس أبابا تدرك جيداً مسألة المياه بالنسبة لمصر والسودان، ولن تسمح بالمساس بالمصالح المائية بأى شكل، وإن خطوة تحويل المسار خطوة هندسية معلنة من قبل، لم ولن يترتب عليها أى مساس بحصة مصر من المياه، بأى مقدار ولأى فترة، وإن الجانب الإثيوبى حريص على ذلك، وإثيوبيا لن تقدم بأى صورة على المساس بمصالح مصر وشعبها، وأنها تتطلع إلى علاقات إيجابية معها.

وأكد السفير، مرة ثانية، أنه لا يمكن لأحد أن يجوع أو يعطش شعب مصر، لأن مصر دولة لا يستهان بها ولا بشعبها، مطالباً بعدم تهويل المسألة، ولكن التعامل على أسس وأبحاث وتقارير سليمة ورسمية، مشيراً إلى أنه يتواصل مع الجانب الإثيوبى باستمرار، لطمأنة المصريين على مصالحهم.

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