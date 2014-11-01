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مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بأسوان

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مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بأسوان مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بأسوان

أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة أخرون فى اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بقرية بلانة بمركز نصر النوبة بسبب لعب الأطفال
> تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان إخطارا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة بوقوع مشاجرة بقرية بلانة مما أدى إلى مصرع “مصطفى. م”36 سنة مزارع وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى.
> وكانت مشاجرة وقعت صباح اليوم بين عائلتين احداهما من قرية الشطب بدراو والثانية من قرية بلانة بمركز نصر النوبة واستخدم الطرفان الأسلحة البيضاء والعصى والشوم، بسبب تجدد مشاجرة كان سببها الرئيسى خلافات ناجمة عن (لعب الأطفال)، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وجارى معرفة ملابسات وظروف الواقعة.

ـ تم تحرير محضر بالواقعة وتتوالى النيابة التحقيقات .

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