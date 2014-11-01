“أمن القليوبية” يحبط محاولة السطو المسلح على “مكمورة فحم” بقرية أجهور

نجحت مباحث القليوبية في إحباط محاولة للسطو المسلح على مكمورة فحم بقرية اجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ والاستيلاء على متعلقات اصحابها.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة من المقدم اسلام عبدالحميد نائب مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقيه بلاغا من أهالي القرية بسماعهم صوت إطلاق أعيرة نارية بأحد الأراضي الزراعية بجوار مكمورة للفحم بجوار طريق قرقشندة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد كل من أيمن نعيم عبده 40 سنه صاحب مكمورة الفحم وشقيقه أحمد 28 سنه عامل بمدرسة ومعهم كل من محمد أحمد سفيان 37 سنه تاجر فحم وهشام طه الزرايني 50 سنه مدير مدرسة بمكمورة الفحم ملك الأول فوجئوا بشخصان مجهولان بحوزة أحدهما بندقية آليه قاما بإقتحام المكان وتهديدهما للإستيلاء علي متعلقاتهم، فقام الأول بمحاولة أخذ السلاح الناري من المتهم، فخرجت طلقة أحدثت إصابة المتهم الأول بينما فر المتهم الثاني هرباً.

وتبين أن المتهم المصاب يدعي خيري ص 39 سنه عاطل وسبق إتهامه في 2 قضية “سرقة حيوانات – مخدرات ” مصاب بطلق ناري بالبطن، وتم تحويله لمستشفي بنها الجامعي للعلاج وضبط بحوزته سلاح ناري بندقية آلية وبخزينتها 20 طلقة من ذات العيار.

وإعترف المتهم بإرتكاب الواقعة وقرر بأن المتهم الثاني الهارب يدعي سلامة أ 35 سنه عاطل وسبق إتهامه في4 قضية [ خيانة أمانة – سلاح ] أخرهم القضية رقم 11542 إداري مركز طوخ لسنة 2013م.