الزمالك يبدأ في حماية أحمد توفيق من الأهلي

يستغل الزمالك الفترة المقبلة التي ستشهد توقف مسابقة الدوري المصري، من أجل حسم موقفه من أحمد توفيق لاعب الوسط الذي تشهد علاقته بإدارة النادي توترا كبيرا.

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وينتهي تعاقد توفيق مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وحاول الزمالك تجديد تعاقده مع توفيق في فترة سابقة، ولكن مرتضى منصور رئيس النادي أعلن بشكل مفاجئ أنه أغلق الباب أمام استمرار اللاعب مع الفريق الأبيض بسبب تأخره في حسم موقفه.

ولكن جاء جيمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي، ودخل توفيق حسابات الجهاز الفني، ليفتح ملف التجديد مرة أخرى.

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الأهلي؟

يخشى الزمالك من دخول غريمه التقليدي الأهلي في مفاوضات مع توفيق.

فالأهلي يضع توفيق ضمن خمسة لاعبين مرشحين للتوقيع للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ويحق لتوفيق أن يوقع لأي فريق مجانا، في يناير المقبل.

وتشمل قائمة المرشحين للأهلي توفيق مع إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط سموحة الدولي، صلاح ريكو المتألق مع اتحاد الشرطة، مع زميله علي رابو.

ويدخل أيضا نور السيد النجم الذي رحل عن الزمالك إلى الدفاع الحسني المغربي.

وعلم FilGoal.com أن توفيق لا يمانع الرحيل عن الأهلي، في حال فشل مفاوضاته مع الزمالك لتجديد التعاقد.

ولكن توفيق لايزال ينتظر العرض المرضي له من الزمالك.

فرص أكبر

باتشيكو كان حاسما مع لاعبيه، وأخبرهم بنيته استغلال كل المقيدين في قائمة الفريق، بصرف النظر عن موقف الإدارة من اللاعبين.

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وينوي باتشيكو بالفعل منح توفيق فرص أكبر للمشاركة في المباريات المقبلة.

وبدأ ذلك بالفعل في الفوز على الاتحاد السكندري 1-0، عندما أشرك توفيق بدلا من طارق حامد.

وينوي المدرب البرتغالي استغلال فترة توقف الدوري بسبب مباراتي منتخب مصر أمام السنغال وتونس، من أجل الحكم بشكل أكبر على توفيق.

ولكن في نفس الوقت، لن يهدي الزمالك غريمه الأهلي لاعبا جاهزا، لذلك قد يكون التجميد حتى نهاية الموسم قرار الجهاز الفني في حال فشل مفاوضات التجديد.