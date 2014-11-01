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رضا العزب يعتذر عن حضور مران الزمالك

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رضا العزب يعتذر عن حضور مران الزمالك رضا العزب يعتذر عن حضور مران الزمالك

اعتذر رضا العزب ظهير الزمالك عن حضور مران الفريق الأبيض يوم السبت، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

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وقال العزب للصحفيين: "اتصلت بالجهاز الإداري للزمالك، وطلبت منه التغيب عن مران يوم السبت بسبب مروري بحالة نفسية سيئة".

وتابع "سأشارك في تدريبات الفريق يوم الأحد".

ولم يشارك الظهير المنضم من اتحاد الشرطة قبل بداية الموسم في أي مباراة مع الزمالك.

وأضاف العزب "سأبذل قصارى جهدي خلال فترة توقف الدوري من أجل إقناع جيمي باتشيكو المدير الفني بقدراتي".

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