بالفيديو والصور..انتظام أعمال التكريك والحفر بقناة السويس الجديدة وسط تأمين مكثف

قال مسئول بإدارة مشروع قناة السويس الجديدة لوكالة ONA للأنباء، أن العمل بالمشروع أقترب من تحقيق نسبة الـ50%من المستهدف بالحفر، بمعدل 180 مليون متر مكعب خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأضاف أن العمل بالحفر الجاف والحفر بالماء والتكريك بمداخل قنوات الاتصال الاربعة بالقطاع الجنوبي والشمالى وقناتى الكيلو 89 والكيلو 75، يسير بالتوازى وبانتظام كامل دون أى تعطيل للملاحة بقناة السويس الحالية، فى الوقت الذى يقوم فيه خبراء الهيئة بإعداد الكراكة الأماراتية المرفأ التى وصلت إلى المجرى الملاحى للقناة للعمل، ضمن تحالف الكراكات الذى يتولى عملية التكريك بالقناة الجديدة.

وشدد المسئول على التزام جميع المقاولين بالمشروع بالمعدلات التى تم تحديدها لإنهاء العمل، لافتًا إلى أن العديد منهم أنهوا بالفعل العمل المسند لهم وانتقلوا إلى مواقع أخرى، مشيرًا إلى وصول العدد إلى 80 شركة حتى اليوم بالإضافة إلى 20 ألف عامل يعملون على مدار الساعة.

ومن ناحية أخرى أنتشرت دوريات الجيش بتعزيزات اضافية فى منطقة الحفر وطول الطرق الموازية لها فى أجراءات وصفها المسئول بالاحترازية فى ظل الأوضاع التى تشهدها سيناء.

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