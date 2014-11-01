أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو والصور..انتظام أعمال التكريك والحفر بقناة السويس الجديدة وسط تأمين مكثف

Google+ Print

unnamed (27)

قال مسئول بإدارة مشروع قناة السويس الجديدة لوكالة ONA للأنباء، أن العمل بالمشروع أقترب من تحقيق نسبة الـ50%من المستهدف بالحفر، بمعدل  180 مليون متر مكعب خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأضاف أن العمل بالحفر الجاف والحفر بالماء والتكريك بمداخل قنوات الاتصال الاربعة بالقطاع الجنوبي والشمالى وقناتى الكيلو 89 والكيلو 75، يسير بالتوازى وبانتظام كامل دون أى تعطيل للملاحة بقناة السويس الحالية، فى الوقت الذى يقوم فيه خبراء الهيئة بإعداد الكراكة الأماراتية المرفأ التى وصلت إلى المجرى الملاحى للقناة للعمل، ضمن تحالف الكراكات الذى يتولى عملية التكريك بالقناة الجديدة.

وشدد المسئول على التزام جميع المقاولين بالمشروع بالمعدلات التى تم تحديدها لإنهاء العمل، لافتًا إلى أن العديد منهم أنهوا بالفعل العمل المسند لهم وانتقلوا إلى مواقع أخرى، مشيرًا إلى وصول العدد إلى 80 شركة حتى اليوم بالإضافة إلى 20 ألف عامل يعملون على مدار الساعة.

ومن ناحية أخرى أنتشرت دوريات الجيش بتعزيزات اضافية فى منطقة الحفر وطول الطرق الموازية لها فى أجراءات وصفها المسئول بالاحترازية فى ظل الأوضاع التى تشهدها سيناء.

 

" frameborder="0">

 

unnamed (28)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»