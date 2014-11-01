أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وكيل الصحة بالأقصر: “السوفالدي” لم يصل المحافظة بعد

Google+ Print
وكيل الصحة بالأقصر: “السوفالدي” لم يصل المحافظة بعد وكيل الصحة بالأقصر: “السوفالدي” لم يصل المحافظة بعد

عقار سوفالدى المُعالج لفيروس سى

قالت الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن عقار ” السوفالدى ” الذى إعتمدته وزارة الصحة كعلاج لمرض فيروس ” سي” بعد الإتفاق مع الشركة الأمريكية المنتجة لم يصل بعد إلى المحافظة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن المديرية قامت بإنشاء مراكز معلومات بكل مستشفيات المحافظة لمساعدة المرضى على تسجيل بياناتهم على الموقع الإليكترونى للوزارة لأن التسجيل لا يتم بمديرية الشئون الصحية ولكن على الموقع الذى خصصته الوزارة لهذا الشأن .

وأشارت الدكتورة ناهد الي أنه لا يوجد حصر دقيق لأعداد المرضى المصابين بفيروس ” سى ” وتوابعه بمحافظة الأقصر، مشيرة الي أن بحث المرضى عن علاج بالعيادات الخاصة داخل وخارج الأقصر تسبب فى عدم تسجيل المصابين بالفيروس وما ينتج عنه فى مراحل أخرى كالفشل الكبدى والكلوى .

وأوضح  أن نسبة الإصابة بالفيروس بين المصريين تتراوح ما بين 15 إلى 20 % لكنه لا يمكن تعميم هذه النسبة بمحافظة الأقصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا