وكيل الصحة بالأقصر: “السوفالدي” لم يصل المحافظة بعد

قالت الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن عقار ” السوفالدى ” الذى إعتمدته وزارة الصحة كعلاج لمرض فيروس ” سي” بعد الإتفاق مع الشركة الأمريكية المنتجة لم يصل بعد إلى المحافظة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن المديرية قامت بإنشاء مراكز معلومات بكل مستشفيات المحافظة لمساعدة المرضى على تسجيل بياناتهم على الموقع الإليكترونى للوزارة لأن التسجيل لا يتم بمديرية الشئون الصحية ولكن على الموقع الذى خصصته الوزارة لهذا الشأن .

وأشارت الدكتورة ناهد الي أنه لا يوجد حصر دقيق لأعداد المرضى المصابين بفيروس ” سى ” وتوابعه بمحافظة الأقصر، مشيرة الي أن بحث المرضى عن علاج بالعيادات الخاصة داخل وخارج الأقصر تسبب فى عدم تسجيل المصابين بالفيروس وما ينتج عنه فى مراحل أخرى كالفشل الكبدى والكلوى .

وأوضح أن نسبة الإصابة بالفيروس بين المصريين تتراوح ما بين 15 إلى 20 % لكنه لا يمكن تعميم هذه النسبة بمحافظة الأقصر.