ضبط 3 طلاب بحوزتهم لافتات مناهضة ضد الجيش والشرطة ببنى سويف

ألقت أجهزة الأمن ببنى سويف، القبض على 3 طلاب من حملة “طلاب ثانوى ضد الانقلاب”، يقومون بتوزيع شارات رابعة ولافتات مناهضة ضد الجيش على طلاب الثانوى بمركز ببا أثناء بمظاهرة فى مدينة ببا.

وكانت أجهزة الأمن برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى سامى مدير الأمن، قد أمرت بتفريق مظاهرة قام بها عدد من طلاب الثانوى سموا انفسهم “طلاب ثانوى ضد الانقلاب بمدينة ببا واثناء قيام الحملة الامنية بتفريق المظاهرة القت القبض على 3 طلاب المسئوليين عن تسيير المظاهرة .

والطلاب المضبوطون هم اسلام رمضان توفيق 17 سنة مقيم قرية قمبش الحمراء وجبالى جمال احمد ابراهيم 17 سنة مقيم بمدينة ببا وعماد جمال يوسف 17 سنة مقيم فى فابريقة ببا وبحوزتهم لافتات مدون عليها طلاب ثانوى ضد الانقلاب ومدون عليها عبارات ضد الجيش والشرطة وصورا لشارات رابعة وصورا للرئيس المعزول مرسى، وتم تحرير محضرا بالواقعة .