أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس شاب وفتاة بتهمة سرقة نصف مليون جنيه من مالك شركة صرافة بالغردقة

Google+ Print
حبس شاب وفتاة بتهمة سرقة نصف مليون جنيه من مالك شركة صرافة بالغردقة حبس شاب وفتاة بتهمة سرقة نصف مليون جنيه من مالك شركة صرافة بالغردقة

أرشيفية

قرر المستشار طه الجوهري مدير نيابة الغردقة الجزئية برئاسة المستشار إيهاب مهنا رئيس النيابة حبس شاب وفتاة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامهم بسرقة 500 آلف جنيه من صاحب شركة صرافة بالغردقة عن طريق تحطيم زجاج سيارته اثناء توقفها امام احد البنوك بمنطقة الكوثر السياحية وذلك بعد ورود تحريات المباحث بصحة الواقعة.
> وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار طه الجوهري مدير النيابة أن أجهزة الأمن بالبحر الأحمر قامت بمطاردة المتهمين لمدة ساعة كاملة امتدت لنحو 60 كيلو متر علي الطريق الساحلي الغردقة راس غارب من كشف غموض حادث سرقة نصف مليون جنيه من سيارة رجل أعمال صاحب شركة صرافة بعد قيام المتهمين بتحطيم زجاج سيارته واستقلال سيارة ملاكي والهروب من الغردقة حيث تم رصد المتهمين من أجهزة الامن بعد إدلاء المجني عليه بأوصاف السيارة وتم القبض علي المتهمين وبحوزتهما المبلغ المسروق وتبين إنهما شاب وفتاة من منطقتي فيصل والبساتين وتم اقتياد المتهمين لقسم الغردقة

ـ تم تحرير محضر بالواقعة وتتوالى النيابة مباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا