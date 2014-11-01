حبس شاب وفتاة بتهمة سرقة نصف مليون جنيه من مالك شركة صرافة بالغردقة

قرر المستشار طه الجوهري مدير نيابة الغردقة الجزئية برئاسة المستشار إيهاب مهنا رئيس النيابة حبس شاب وفتاة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامهم بسرقة 500 آلف جنيه من صاحب شركة صرافة بالغردقة عن طريق تحطيم زجاج سيارته اثناء توقفها امام احد البنوك بمنطقة الكوثر السياحية وذلك بعد ورود تحريات المباحث بصحة الواقعة.

> وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار طه الجوهري مدير النيابة أن أجهزة الأمن بالبحر الأحمر قامت بمطاردة المتهمين لمدة ساعة كاملة امتدت لنحو 60 كيلو متر علي الطريق الساحلي الغردقة راس غارب من كشف غموض حادث سرقة نصف مليون جنيه من سيارة رجل أعمال صاحب شركة صرافة بعد قيام المتهمين بتحطيم زجاج سيارته واستقلال سيارة ملاكي والهروب من الغردقة حيث تم رصد المتهمين من أجهزة الامن بعد إدلاء المجني عليه بأوصاف السيارة وتم القبض علي المتهمين وبحوزتهما المبلغ المسروق وتبين إنهما شاب وفتاة من منطقتي فيصل والبساتين وتم اقتياد المتهمين لقسم الغردقة

ـ تم تحرير محضر بالواقعة وتتوالى النيابة مباشرة التحقيقات.