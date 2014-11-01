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بالفيديو.. المتحدث العسكري ينشر فيلمًا تسجيليًا يحكى مسيرة قائد قوات الدفاع الجوى بحرب أكتوبر

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بالفيديو.. المتحدث العسكري ينشر فيلمًا تسجيليًا يحكى مسيرة قائد قوات الدفاع الجوى بحرب أكتوبر بالفيديو.. المتحدث العسكري ينشر فيلمًا تسجيليًا يحكى مسيرة قائد قوات الدفاع الجوى بحرب أكتوبر

المشير محمد على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى الأسبق

نشر المتحدث العسكرى، العميد أركان حرب محمد سمير، فيلمًا تسجيليًا يحكى مسيرة المشير محمد على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى الأسبق خلال فترة الإستنزاف وحرب أكتوبر 1973، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».

وكتب المتحدث العسكرى تعليقًا على الفيلم قائلاً: «إذا كنت تريد أن تتعرف على أحد فرسان وقادة حرب أكتوبر 1973 … إذا كنت تريد أن تعلم من هو قائد الرجال الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأسقطوا طائرات العدو كأوراق الخريف فى إحدى الملاحم البطولية الخالدة فى تاريخ القوات المسلحة … إذا أردت معرفة رحلة عطاء أول قائد للقوة الرابعة فى القوات المسلحة … فشاهد هذا الفيلم التسجيلى الذى يحكى مسيرة أحد أبرز قادة العسكرية المصرية خلال العصر الحديث وهو المشير محمد على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى الأسبق خلال فترة الإستنزاف وحرب أكتوبر 1973».

 

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