إليسا:كارول سماحة لا تنافسني في «أكس فاكتور»

تتابع النجمة اللبنانية أليسا حديثها مع سيدتي نت وتتطرق هذه المرة إلى رأيها بتأثير الحب والرومانسية على الفن ، كما تكشف عن أنها لا تخاف شيئا في الحياة، إليكم النص:

ألا تخشين أن يأخذك الفن من الحياة الرومانسية والحب؟

الفن لم ولن يأخذني من أحد، فأنا أهتم بعملي وفني، كذلك أعيش حياتي الطبيعية. ولا أصدّق من يقول إن الفن أخذه من حياته، فكل شيء في حياتنا له وقته، كما للفن وقته أيضاً، وكذلك العائلة وحياتي الخاصة، حتى إذا كنت متزوّجة. فالكثير من الفنانين متزوجون، ولديهم حياتهم الخاصة، ويقسّمون وقتهم بشكل جيد، «ما في شي يأخذهم من شي».

ما الذي يخيف إليسا في الحياة؟

لا أخاف شيئاً في الحياة، أنا بخير وكل من حولي بخير، وأطلب من الله أن يمنحني الصحة. أنا لا أفكّر في الغد، وأعيش كلّ يوم بيومه، لأنه ما من أحد يمكنه أن يضمن حياته، أو يعلم ماذا يخبّئ له الغد. ففي لحظة نسمع خبر وفاة شاب في حادث سير مثلاً، لا ندرك ماذا تخبّئ لنا الأيام. وقصدي هنا أنه ليس بالضرورة أن نخطّط ونفكّر أننا سنعيش 80 عاماً، مثلاً، لذلك يجب أن نعيش اليوم، والغد عند الله، فهذا السؤال ليس له وجود في حياتي، فأنا أعيش كل مراحل حياتي بوقتها.

كنت دائماً ضد برامج الهواة وترفضين الموضوع من الأساس، ما الذي غيّر رأيك وجعلك توافقين على أن تكوني ضمن لجنة التحكيم في برنامج «أكس فاكتور»؟

عندما عرض عليّ الموضوع، طلبت منهم كل التفاصيل ومشاهدة كيفية تنفيذ البرنامج. ولمّا لمست كيف أن الشركة المنفّذة والمنتجة للعمـل، تعمــــل على تنفيذه بطريقــة محترفـــة، بالإضافــة إلى الأسماء التي طرحت على أن تكون ضمن لجنة التحكيم وائل وكارول وحسين وافقت على الفور، فقد تعوّدت على وجود النجوم في هذه البرامج، وهذا ما دفعني للموافقة. وبصراحة، «أنا كتير مبسوطة بالتجربة».

كيف كان التعاون بينكم في لجنة التحكيم خلف الكواليس؟ ولمن كانت الغلبة أكثر: الاختلاف في الآراء أم الاتفاق؟

نحن متفاهمون كلجنة تحكيم، وعلاقتنا ببعضنا البعض جيدة وقوية، ولم يحدث أي سوء تفاهم أو خلاف قوي بيننا. وبالنسبة للآراء إجمالاً، الموهبة الجيدة يتّفق عليها كل أعضاء اللجنة، وأحياناً تنقسم آراؤنا لكن بطريقة محترفة وجيدة و«مهضومة» بعيداً عن أي مشاحنات.

ألا تخشين من حدوث خلاف قوي بينك وبين أحد أعضاء لجنة التحكيم بعد انتهاء البرنامج؟

ما قصدك بخلاف قوي؟

مثال أحلام وراغب قبل «أراب أيدول» كانت علاقتهما جيدة، وبعد الموسم الأول من البرنامج حدثت خلافات كبيرة وتصريحات قوية بينهما، والآن تحصل مناوشات أيضاً في الموسم الثاني.

كلا، لأنني لست على استعداد لخسارة شخص أحبه، كما لست على استعداد لخسارة أحد من أعضاء لجنة التحكيم، فأنا أحبهم وأقدّرهم جميعاً، وأحترمهم وأحترم نفسي، وأحرص على ذلك. وأنا أبذل قصارى جهدي كي نبقى على علاقة طيّبة بعد انتهاء البرنامج.

هل وجود كارول سماحة في البرنامج تسبّب في إشعال منافسة بينكما، ولاسيما أنكما امرأتان؟

أنا لا أتنافس مع كارول في البرنامج، وهي كذلك. تعلمين أن «أكس فاكتور» مقسّم إلى مجموعات، وكل عضو من لجنة التحكيم لديه مجموعته من المواهب، فالمنافسة ليست بين أعضاء اللجنة في البرنامج. أما خارج البرنامج، فالمنافسة الفنية ليس لها أساس بيني وبين كارول، كل واحدة منّا لها «ستايلها» في الفن، ولذلك ما من منافسة بيننا. لم يسبق أن فكّرت في هذا الأمر أبداً.

هل شعرت في إحدى المرّات أنك قسوت على أحد المشتركين في البرنامج وندمت بعدها على رفضك له؟

في البداية، كنت أتأثّر كثيراً عندما أقول «لا» لمشترك وتظهر على وجهه علامات الحزن، لكن وضعت في الاعتبار أننا نقوم بعمل، لا تصحّ فيه المجاملات. وفي النهاية أحياناً تكون كلمة «لا» لمصلحة المشترك حتى يطوّر نفسه أكثر.

مزيد من التفاصيل على "سيدتي نت"