سفير مصر لدى فرنسا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي

قدم السفير إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.

و قد صرح السفير إيهاب بدوي عقب اللقاء-بأنه نقل للرئيس الفرنسي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين، وتطلعها لتعزيزها فى ضوء تعدد وتنوع آفاق التعاون بين الجانبين.

وأشار بدوى الى ان الرئيس أولاند عبر خلال اللقاء عن تطلعه للالتقاء بالسيد الرئيس فى مستقبل قريب، معرباً عن حرص فرنسا وتطلعها لتدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، ومشيداً بدور مصر المحورى فى دعم وتحقيق الاستقرار على المستوى الاقليمى، وما أحرزته من نجاح فى تحقيق التهدئة فى غزة، فضلا ً عن استضافتها لمؤتمر إعادة إعمارها.

أ ش أ