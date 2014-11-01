لفظ العميد مجدي عياد رئيس قسم النجدة بمحافظة الغربية أنفاسه الأخيرة صباح اليوم السبت إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية داخل إحدى مستشفيات طنطا
> وأعلنت مديرية أمن الغربية عن تشييع جثمان رئيس قسم شرطة النجدة في جنازة عسكرية عصر اليوم من أمام كنيسة ماري جرجس بطنطا.
وفاة رئيس قسم النجدة بالغربية إثر إصابته بأزمة قلبية
لفظ العميد مجدي عياد رئيس قسم النجدة بمحافظة الغربية أنفاسه الأخيرة صباح اليوم السبت إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية داخل إحدى مستشفيات طنطا