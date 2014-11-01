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خطة عاجلة لتعزيز الصادرات المصرية من الأثاث خلال عام 2015

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خطة عاجلة لتعزيز الصادرات المصرية من الأثاث خلال عام 2015 خطة عاجلة لتعزيز الصادرات المصرية من الأثاث خلال عام 2015

إيهاب درياس

أعد المجلس التصديرى للأثاث بمصر خطة عاجلة لتعزيز نمو صادرات القطاع خلال عام 2015 فى ضوء ارتفاع صادرات القطاع بنسبة لا تزيد على 2% فى النصف الاول من العام الحالى لتسجل نحو مليار و319 مليون جنيه.

وتركز الخطة الجديدة على الاستفادة من معدلات النمو القوية لصادرات الاثاث لعدد من الاسواق الجديدة مثل السوق الكندية التى استقبلت منتجات أثاث بقيمة 8.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة نمو 302% عن نفس الفترة من عام 2013.

وصرح إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث أن الخطة تستهدف بصفة خاصة تعزيز تعاملاتنا مع الدول العربية الخليجية لتعويض تراجع صادراتنا لدول الربيع العربى التى لا تزال تشهد اضرابات.

وقال إن الشركات المصرية تستهدف الاستفادة من حركة الإعمار المتزايدة التى تشهدها دول الخليج العربى التى بالفعل تشهد نموا ملحوظا فى حجم الطلب على المنتجات المصرية خاصة بالسعودية التى استقبلت منتجات اثاث بقيمة 444 مليون جنيه وهو ما يمثل ثلث إجمالى صادرات القطاع ويضعها فى المركز الأول بقائمة أكبر أسواقنا تصديرا.

وصرح إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، في وقت سابق أن قيمة صادرات الأثاث في قد ارتفعت بنسبة 7.8 % خلال الفترة من يناير حتي سبتمبر 2014، ليصل إجمالي قيمة الصادرات خلال الفترة نحو 1.9 مليار جنيه.

وأشار إلي ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات المغذية لصناعة الأثاث ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج نتيجة الاعتماد علي الإنتاج المحلي بدلا من المستورد فضلا عن إتاحة فرصة أكبر للتصدير الخارجي بأسعار تنافسية.

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