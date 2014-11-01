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سفير إثيوبيا بمصر: اجتماعات اللجنة المشاركة تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات تحسنا

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سفير إثيوبيا بمصر: اجتماعات اللجنة المشاركة تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات تحسنا سفير إثيوبيا بمصر: اجتماعات اللجنة المشاركة تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات تحسنا

وزير خارجية إثيوبيا

أكد السفير محمود درير غيدي سفير أثيوبيا لدى اليوم السبت على أهمية انعقاد أعمال اللجنة المصرية – الاثيوبية المشتركة ، والتى انطلقت فى وقت سابق اليوم على مستوى كبار المسئولين بالعاصمة أديس أبابا.

وقال “غيدى”  فى تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الاوسط الى أديس ابابا على هامش اجتماعات اللجنة المشاركة – إن الاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تحسنا وتزداد فيه أيضا الرغبة فى التعاون ليس فقط كما كانت تختزل العلاقة فى مياه النيل ، ولكن فى مجالات أوسع ومن بينها التجارة والاستثمار والصحة والتعليم والقضايا التى تخص المرأة وتنمية القدرات الدبلوماسية.

وأوضح السفير الاثيوبى أن الجلسات التى بدأت فى وقت سابق اليوم تنعقد على مستوى الخبراء للاعداد لما سوف يتم التوقيع عليه من قبل الوزراء المعنيين من الجانبين المصرى.

وأضاف السفير غيدى أن وصول وزير الخارجية سامح شكرى الى أديس أبابا غدا ” الاحد” على رأس الوفد الوزارى المشارك فى الاجتماعات يضيف الكثير الى اللجنة المشتركة من حيث جديتها وتعميق العلاقات.
> وأشار السفير الاثيوبي الى أهمية منتدى الاعمال المصرى الاثيوبى الذى سينعقد غدا على هامش أعمال اللجنة المشتركة ويضم مجموعة كبيرة من رجال الاعمال من الجانبين للتباحث حول تفعيل التعاون التجارى.. مضيفا انه تم فى السابق التوقيع على عدة اتفاقيات وبرتوكولات تعاون ولكن لم يكتب لها الحظ من اجل تنفيذها وسيتم العمل على تفعيلها.

أ ش أ

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