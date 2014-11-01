وفاق سطيف يحلم بتاريخ جزائري جديد في دوري الأبطال

يحلم وفاق سطيف الجزائري بأكثر إنجاز عندما يستضيف فيتا كلوب الكونجولي على ملعب "مصطفة تشاكر" يوم السبت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأتم وفاق سطيف نصف المهمة على أكمل وجه، بالتعادل مع فيتا كلوب 2-2 في مباراة الذهاب.
ويكفي الفريق الجزائري الآن الفوز أو التعادل بأي نتيجة أقل من هدفين، من أجل التتويج باللقب.
تاريخ جزائري
وفي حال التتويج، سيعيد وفاق سطيف كأس دوري الأبطال إلى الجزائر لأول مرة منذ عام 1990، وقتما فاز شبيبة القبائل بأخر لقب جزائري.
ويريد وفاق سطيف التتويج الثاني في تاريخه، ليعادل رقم شبيبة القبائل الفريق الجزائري الوحيد الذي فاز بدوري الأبطال مرتين.
فوفاق سطيف فاز باللقب مرة واحدة عام 1988.
وبشكل عام، سيكون التتويج هو الخامس لفرق الجزائر.
وستعادل الجزائر في حال التتويج عدد مرات فوز فرق الكونجو والمغرب والكاميرون بدوري الأبطال، وجميعهم خلف مصر أكثر من فاز فرقها بالكأس الإفريقية بـ14 مرة.
أرقام رائعة
ويدخل وفاق سطيف المباراة مدعوما بحقيقة أنه لم يخسر أي مباراة على ملعبه هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا.
كما أقصى وفاق سطيف الفريق الكونجولي الآخر مازيمبي من نصف النهائي.
حيث فاز الفريق الجزائري على ضيفه 2-1 في مباراة الذهاب، قبل الخسارة 3-2 في الكونجو.
ولكنه تأهل إلى النهائي بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، ليلاقي فيتا كلوب الذي أقصى الصفاقسي.
انتقام فيتا
على الجانب الآخر، يريد فيتا كلوب هو الآخر الفوز باللقب الثاني في تاريخه، والسادس لفرق الكونجو.
وتوج فيتا كلوب بدوري الأبطال مرة واحدة عام 1973.
وخسر نهائي نسخة 1981 على يد فريق جزائري آخر، وهو شبيبة القبائل.