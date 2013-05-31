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ملابس هيفاء وهبي مثار جدل في أربيل

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ملابس هيفاء وهبي مثار جدل في أربيل ملابس هيفاء وهبي مثار جدل في أربيل

أثارت الملابس التي ارتدتها الفنانة هيفاء وهبي في أربيل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى كثيرون أن الفنانة أخطأت في خيارها هذه المرة، ولم توفق في ارتداء "أوفر أول" أظهرها بوزن زائد، فضلاً عن أن موديله كان يفتقر إلى الأناقة والذوق الرفيع الذي اشتهرت بهما هيفاء.
وقال آخرون إنّ هيفاء باتت تهتم بالماركات العالمية أكثر من اهتمامها بالموديل وما إذا كان يتناسب مع جسمها، وهو ما برز في مهرجان "كان"، حيث ظهرت بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، إلا أنّ الفستان لم يظهر الفنانة بالصورة المبهرة التي اعتادتها محبوها.
وقد دافع البعض عن هيفاء مؤكداً أنّ أجادت اختيار ما يليق بها، وأنّ الصور التي نشرتها عن حفلها في أربيل لم تكن موفقة.

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سيدتي