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الدولار يواصل استقراره بالسوق الرسمية ويرتفع في الموازية

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية طوال تعاملات الأسبوع المنقضي، في الوقت الذي اتجه فيه سعر العملة الخضراء نحو الارتفاع في السوق الموازية.

وقال متعاملون في السوق إن صرف الدولار في السوق الموازية أمام الجنيه المصري شهدت ارتفاعًا تباينت قيمته، حيث زادت العملة الأمريكية ما بين 10 و14 قرشًا تقريبًا ليصل السعر إلى 7 جنيهات و54 قرشًا.

وتوقع رئيس إحدى شركات الصرافة، طلب عدم ذكر اسمه، انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية مع عودة البورصة للارتفاع.

وفي السوق الرسمية للبنوك حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، حيث بلغ متوسط سعر الصرف أمام الجنيه 7.1472 جنيه للشراء و7.1768 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.055 جنيه للشراء و9.0442 للبيع.

وأوضح البنك الأهلي، في بيان صحفي، أن متوسط سعر صرف الدولار شراء 7.15 والبيع 7.1801 وهي نفس الأسعار على مدار الأسبوع، وبلغ متوسط سعر اليورو شراء 9.055 والبيع 9.123 مقارنة بالأمس شراء 9.377 والبيع 9.3698.

وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترلينى 11.399 للشراء، والبيع 11.493.

كما بلغ سعر صرف الدينار الكويتى 24.632 للشراء، و24.800 للبيع، والريال السعودى 1.903 للشراء، و1.9134 للبيع.

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