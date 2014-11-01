محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع مؤسسة الزكاة في المرج

تفقد الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، شارع مؤسسة الزكاة بحي المرج، سيرا على الأقدام لمتابعة الحالة الميدانية وأعمال التطوير، من حيث الرصف وإعادة التخطيط، ورفع الكفاءة وإزالة المخالفات والقمامة، وإعادة الحركة المرورية بعد إعادة مكانة الشارع إلى طبيعته.

ولاحظ «السعيد»، خلال جولته بحضور نائبه للمنطقة الشرقية اللواء أحمد تيمور، وقيادات المحافظة، العديد من المخالفات المتمثلة في عرض أصحاب المحلات والمعارض بضائعهم بالشارع، فضلا عن تراكمات القمامة المتناثرة، وعدم وجود أرصفة للمشاة.

وأصدر المحافظ، تعليماته لأحد عمال المخازن الخشبية بإزالة المعروضات من الشارع لعدم إعاقته حركة المرور والمشاة.