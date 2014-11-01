الدولار يواصل استقراره بالسوق الرسمي ويرتفع في الموازي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في السوق الرسمي طوال تعاملات الأسبوع المنقضي، في الوقت، الذي اتجه فيه سعر العملة الخضراء نحو الارتفاع في السوق الموازي.

وقال متعاملون في السوق إن أسعار صرف الدولار في السوق الموازية أمام الجنيه المصري شهدت ارتفاعًا تباينت قيمته، حيث زادت العملة الأمريكية ما بين 10 إلى 14 قرشا تقريبًا ليصل السعر إلى 7 جنيهات و54 قرشًا.

وتوقع رئيس إحدى شركات الصرافة، طلب عدم ذكر اسمه، انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية مع عودة البورصة للارتفاع.

وفي السوق الرسمى للبنوك، حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، حيث بلغ متوسط سعر الصرف أمام الجنيه 7.1472 جنيه للشراء و7.1768 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.055 جنيه للشراء و9.0442 للبيع.

وأوضح البنك الأهلى، في بيان صحفي، أن متوسط سعر صرف الدولار شراء 15ر7 والبيع 1801ر7 وهي نفس الأسعار على مدار الأسبوع، وبلغ متوسط سعر اليورو شراء 055ر9 والبيع 123ر9 مقارنة بالأمس شراء 377ر9 والبيع 3698ر9.

وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترلينى 399ر11 للشراء، والبيع 493ر11.

كما بلغ سعر صرف الدينار الكويتى 632ر24 للشراء، والصرف 800ر24 للبيع، والريال السعودى 903ر1 للشراء، والصرف 9134ر1 للبيع.